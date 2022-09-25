شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض ثانى تجاربه الودية أمام أسوان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي ثانى تجاربه الودية اليوم، الأحد، عندما يلتقي أسوان باستاد الأهلى والسلام، ضمن برنامج التحضير للموسم الجديد 2022 / 2023، وهي المباراة التي يسعى خلالها الجهاز الفني بقيادة السويسرى مارسيل كولر للتأكد من استيعاب اللاعبين الجمل الفنية التي عكف على تطبيقها خلال الفترة الماضية منذ بداية فترة الإعداد يوم 11 سبتمبر الجاري.

ويخطط مارسيل كولر لإشراك مجموعة من اللاعبين في ودية أسوان اليوم، من أجل الاطمئنان على مستواهم البدني، على أن يشرك البعض الآخر في مباراته الودية المقبلة ضد طلائع الجيش المقرر لها 29 من شهر سبتمبر الجارى، من أجل منح فرصة المشاركة لكل اللاعبين والاطمئنان على جاهزيتهم الفنية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على تطبيق بعض الجمل الفنية مع لاعبي الأهلي خلال الأيام الماضية ويرغب في تنفيذها بشكل عملي خلال التجارب الودية، من أجل التعرف على مدى استيعاب اللاعبين لفكره الخططي وما ينقص اللاعبين من أجل الالتزام الكامل بتنفيذ الجرعات التدريبية التي يتمرنوا عليها في التدريبات اليومية.

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا في تونس 9 أكتوبر المقبل، وحقق المارد الأحمر فوزاً على بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف ودياً الأربعاء الماضى ، وسجل خماسية الاهلى حسام حسن ورامى ربيعة وأحمد عبد القادر وعمرو السولية وشادى حسين.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري في مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر فى القاهرة.