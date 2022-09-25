الامارات | النرويج تخسر من سلوفينيا رغم هدف هالاند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز منتخب سلوفينيا لكرة القدم على ضيفه منتخب النرويج 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى الثاني ببطولة دوري أمم أوروبا، والتي شهدت أيضا فوز منتخب صربيا على السويد 4 / 1. وسجل هدفي المنتخب السلوفيني أندراس سبورار وبنيامين سيسكو في الدقيقتين 69 و81، فيما سجل هدف منتخب النرويج إيرلنج هالاند في الدقيقة 47. ورفع منتخب سلوفينيا رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد منتخب النرويج عند عشر نقاط في صدارة الترتيب. وفي المباراة الثانية، فاز منتخب صربيا على ضيفه السويدي 4 / 1.

وتقمص ألكسندر ميتروفيتش دور البطولة للمنتخب الصربي بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 15 والأخيرة من الشوط الأول و48 قبل أن يختتم ساسا لوكيتش أهداف المنتخب الصربي في الدقيقة 70 ، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه للمنتخب السويدي فيكتور كلايسون في الدقيقة 15. ورفع المنتخب الصربي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة خلف المنتخب النرويجي الذي فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف فيما تقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل. وتوقف رصيد منتخب السويد عند ثلاث نقاط في المركز الرابع الأخير.