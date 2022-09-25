شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقر على خوض مباراتين وديتين بمعسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو على خوض مباراتين وديتين خلال معسكر القاهرة، الذى ينطلق الاثنين ويستمر لمدة 10 أيام وذلك للاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

ويحرص جاريدو على الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين، بجانب تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية والخططية تستهدف تحقيق مزيد من الانسجام والتناغم بين لاعبي الفريق القدامى والجدد.

واقترب مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة يحيى الكومى، من إنهاء أزمة إيقاف القيد بتسديد 10 ملايين جنيه قيمة غرامة التونسى لسعد الجزيرى لاعب الفريق السابق، لإسدال الستار على هذا الملف الشائك الذى أثار جدل كبير في الشارع الإسماعيلاوى.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، قد أبرم 11 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.