الامارات | مصر.. أزمة في الزمالك بسبب عقد سيف الجزيري والأهلي يتدخل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا زالت ردود الأفعال مستمرة في الشارع الرياضي المصري بسبب التضارب في البيانات والقرارات الصادرة بشأن مدى قانونية تسجيل لاعب الزمالك سيف الدين الجزيري في صفوف فريقه الحالي.

وتعود الأزمة بسبب إيقاف الزمالك عن القيد وقيامه بضم سيف الدين الجزيري من المقاولون العرب على سبيل الإعارة في يناير 2021، وبعد انتهاء الموسم ذاته قام بتفعيل بند الشراء المنصوص عليه في العقد، وخلال هذه الفترة التي شهدت تفعيل بند الشراء كان الزمالك ممنوعاً من القيد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم لوجود مستحقات متأخرة لبعض لاعبيه السابقين.

وتداولت وسائل إعلام مصرية الحديث في الأزمة والتي أثيرت بسبب سعي اتحاد بن قردان والإفريقي التونسي للحصول على حقوقه المادية في رعاية اللاعب والتي تبلغ 5% من قيمة المبلغ الذي دفعه الزمالك للمقاولون العرب مقابل ضم اللاعب.

وطبقا لما أثير فإن اتحاد الكرة فوجئ بخطاب مُرسل إليه من فيفا الذي يطلب منه نسخة عقد انضمام الجزيري للزمالك لوجود مستحقات مالية للأندية التونسية الراعية للاعب وذلك بعد تقدم محامي الإفريقي التونسي سليم بلونصام بشكوى ضد القلعة البيضاء لتهرب مسؤوليها بداعي أن المهاجم التونسي انضم لهم في صفقة انتقال حر.

وأوضح اتحاد الكرة عبر بيان رسمي أن عقد إعارة الجزيري من المقاولون إلى الزمالك لم يكن به بند يفيد نية الشراء كما يتردد، وأن اللاعب انتقل للقلعة البيضاء بعد انتهاء الإعارة في صفقة انتقال حر، وأضاف اتحاد الكرة في البيان ذاته، أن المقاولون العرب استغنى عن الجزيري قبل انتقاله إلى القلعة البيضاء ورفع اسمه من القائمة، وبالتالي ضمه الزمالك كلاعب حر، ثم تراجع اتحاد الكرة عن بيانه السابق، وكشف المستند الذي يثبت انضمام الجزيري لصفوف الزمالك بتفعيل بند الشراء مقابل حصول انبي على 12 مليون جنيه.

ويبدو أن الأهلي المصري يدرس التقدم بطلب للجهات الرقابية في الدولة للتحقيق في أزمة سيف الدين الجزيري لقيده في صفوف ناديه بالمخالفة للوائح والقوانين.

وأوضح الأهلي أنه يستند في الطلب الذي من المفترض أن يتم الكشف عنه خلال الساعات القليلة القادمة على ما ترتب على هذا القيد المخالف ومشاركة اللاعب في العديد من المباريات والبطولات، وهو ما يضفي صفة البطلان على نتائج كل اللقاءات التي شارك فيها الجزيري مع الزمالك، كما تحدث رامي ربيع مدير التعاقدات السابق بنادي المقاولون العرب، وعلق على أزمة قيد سيف الجزيري وانتقاله لصفوف الزمالك خلال الموسم الماضي.

وقال ربيع في تصريحات تلفزيونية: "لو الصفقة انتقال حر إذًا الزمالك والمقاولون واتحاد الكرة في مشكلة بسبب أن الزمالك عنده إيقاف قيد، بخطاب رسمي من فيفا، إذًا كيف تم قيد اللاعب في الأبيض لو كانت الصفقة انتقال حر؟، الزمالك استعار سيف الجزيري بنية البيع، 8 ملايين جنيه مقابل سنة إعارة، وأن يدفع 12 مليون جنيه في حالة تفعيل بند الشراء، الزمالك بعد نهاية الموسم أكد أنه يريد تفعيل بند الشراء ودفع الـ12 مليون جنيه، ثم تأخر إداري الزمالك بسبب الاستفسار من الاتحاد الدولي عن صحة موقف اللاعب قبل ضمه رسميًا".