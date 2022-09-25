الامارات | كريستيانو رونالدو يتعرض لإصابة قوية في مباراة البرتغال والتشيك (فيديو وصور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، في الوجه خلال قيادته لمنتخب بلاده في مباراة البرتغال والتشيك والتي انتهت لصاله الأول برباعية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وجاءت الإصابة في الشوط الأول عندما اصطدم رونالدو بحارس منتخب التشيك خلال ارتقائه للحصول على إحدى الكرات، ليتعرض لإصابة على مستوى الأنف وينزف حتى تدخل الجهاز الطبي لمنتخب البرتغال لإسعافه، وبعد تلقيه الإسعافات الضرورية عاد رونالدو ليواصل اللعب.

وكان المنتخب البرتغالي قد حقق فوزا كبيرا مضيفه التشيكي برباعية نظيفة/ وسجل رباعية البرتغال، وبهذه النتيجة، رفعت البرتغال رصيدها إلى 10 نقاط لترتقي إلى صدارة المجموعة الثانية، متقدمة بفارق نقطتين عن إسبانيا التي سقطت بشكل مفاجئ أمام ضيفتها سويسرا (1-2) والتي رفعت رصيدها إلى ست نقاط وصعدت للمرتبة الثالثة، أما التشيك، فقد تجمد رصيدها عند 4 نقاط في المركز الرابع الأخير.