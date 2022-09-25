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الامارات | موسيماني يتولى تدريب الأهلي السعودي

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتولى تدريب الأهلي السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الأهلي السعودي، الذي هبط لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم، بشكل مفاجئ عبر "تويتر" تعيين بيتسو موسيماني مدربا جديدا للفريق في وقت مبكر صباح اليوم الأحد.

وترك المدرب الجنوب أفريقي قيادة الأهلي المصري في يونيو حزيران الماضي بعد فترة مميزة شهدت التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين.

وسيتعين على موسيماني، الذي سيتولى المنصب خلفا لروبرت سيبولدي من أوروجواي، إعادة الأهلي سريعا إلى دوري المحترفين. ولم يكشف النادي أي تفاصيل عن مدة التعاقد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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