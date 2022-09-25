شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يختتم استعداداته لمواجهة بنين للمرة الثانية وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم المنتخب الأولمبي اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة بنين الودية الثانية المقرر لها غدا الاثنين باستاد المكس بالإسكندرية فى ضوء التحضير لتصفيات كاس أمم افريقيا تحت 23 سنة.

وتعادل منتخب مصر الأولمبي مع بنين دون أهداف فى المباراة الودية التى جمعتهما الجمعة الماضى باستاد حرس الحدود، استعداداً لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فى أول مباراة يخوضها الفراعنة تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب بنين لعب بكامل صفوفه التى ضمت 7 محترفين، كما أنه يستعد لخوض مباراة مع السودان الشهر المقبل فى الدور الثاني للتصفيات بعدما جنبته القرعة الدور التمهيدي تماما مثل موقف المنتخب الأوليمبي المصري.