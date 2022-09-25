شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يختتم استعداداته لمواجهة بنين للمرة الثانية وديًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يختتم المنتخب الأولمبي اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة بنين الودية الثانية المقرر لها غدا الاثنين باستاد المكس بالإسكندرية فى ضوء التحضير لتصفيات كاس أمم افريقيا تحت 23 سنة.
وتعادل منتخب مصر الأولمبي مع بنين دون أهداف فى المباراة الودية التى جمعتهما الجمعة الماضى باستاد حرس الحدود، استعداداً لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فى أول مباراة يخوضها الفراعنة تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.
تجدر الإشارة إلى أن منتخب بنين لعب بكامل صفوفه التى ضمت 7 محترفين، كما أنه يستعد لخوض مباراة مع السودان الشهر المقبل فى الدور الثاني للتصفيات بعدما جنبته القرعة الدور التمهيدي تماما مثل موقف المنتخب الأوليمبي المصري.
ويواصل لاعبو المنتخب الأوليمبي تدريباتهم الجادة بحثا عن نيل ثقة البرازيلى ميكالى المدير الفنى وذلك خلال معسكر المنتخب الجاري بالإسكندرية استعدادا لبدء التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وضمت قائمة المنتخب الأولمبي كلا من: "حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - أحمد نادر السيد - علي نادر، والدفاع: محمد مغربي – محمد أشرف – محمد طارق - عبد الله عادل - ياسين مرعي - أسامة الجزار - إسلام المزين - هشام شعبان - إياد العسقلاني، والوسط: رأفت خليل – زياد طارق – وليد علي فرج – مصطفى سعد "ميسي" – عربي بدر – محمود صابر – عماد ميهوب – زياد فرج – محمد شحاتة – كريم محمد – عبد الغني محمد – علي زعزع، وفي الهجوم: أحمد سيد غريب - أسامة فيصل - عبد الرحمن عاطف "أجويرو".