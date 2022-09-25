شكرا لقرائتكم خبر عن رغم استبعاد 12 لاعباً.. المصري يحتل المركز الخامس فى ترتيب أغلى أندية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر النادي المصري على المركز الخامس فى قائمة أغلى الأندية من حيث القيمة التسويقية وذلك قبل بداية الموسم الجديد، وبلغت القيمة التسويقية للنادي البورسعيدي 9 ملايين و480 ألف يورو، ويسبقه فى القائمة كل من، الأهلي، الزمالك، بيراميدز وفيوتشر على الترتيب.

جدير بالذكر أن النادي المصري استغنى عن 12 لاعباً قبل الاستعداد للموسم الجديد وهم: حسين رجب ومصطفى سلطان وأوستين أموتو وهيثم العيونى وأحمد شوشة، احمد حمودى، حجاج عويس، اسلام جمال، محمد جابر، محمد بلح، كازادي كاسينجو وإسلام صلاح.

وحسم النادى المصرى 9 صفقات، حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وذلك فى إطار خطة التدعيمات التى يسير عليها النادى البورسعيدى استعداداً للموسم الجديد، حيث يرغب المصرى فى استعادة مكانته بين الكبار.

وتعاقد النادى المصرى أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائرى لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصرى تعاقده مع الجزائرى عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربى.

كما تعاقد المصرى مع مروان حمدى مهاجم نادى الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادى على توقيع أنتونى أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، وأخيراً المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا ومحمود جاد.