شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يخوض ثانى تجاربه الودية أمام اتحاد الشرطة فى معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النادي المصري، اليوم الأحد، ثاني تجاربه الودية فى معسكره المقام حاليًا بالقاهرة، عندما يلتقى اتحاد الشرطة، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن استعدادات الفريق البورسعيدي للموسم الجديد.

وكان المصري قد خاض أولى تجاربه الودية أمام نادي عرابي، فى اللقاء الذى أقيم أمس الخميس وانتهى بفوز المصري بنتيجة 12/0.

وحسم النادى المصرى 9 صفقات، حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وذلك فى إطار خطة التدعيمات التى يسير عليها النادى البورسعيدى استعدادًا للموسم الجديد، حيث يرغب المصرى فى استعادة مكانته بين الكبار.

وتعاقد النادى المصرى أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائرى لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصرى تعاقده مع الجزائرى عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربى.

كما تعاقد المصرى مع مروان حمدى مهاجم نادى الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادى على توقيع أنتونى أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، وأخيراً المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا ومحمود جاد.