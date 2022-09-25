شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلي تنفيذ برنامج الإعداد المحدد من قبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى فى دوري أبطال أفريقيا

أكد جهاز الكرة بالنادي الأهلي أن مباراة الفريق أمام الاتحاد المنستيري التونسي تقرر إقامتها يوم 9 أكتوبر المقبل، وذلك فى إطار منافسات الدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الأهلى، عبر موقعه الرسمى، أنه تلقى خطاباً رسمياً بتحديد موعد مباراة الذهاب فى تونس، وسيقوم بالتنسيق مع الجهاز الفني لتحديد موعد سفر الفريق.

الأهلى يفوز على بتروجت بخماسية ودياً ويواجه أسوان والطلائع

وكان الأهلي قد خاض أولى تجاربه الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد أمام بتروجت الأربعاء الماضى وفاز بنتيجة 5-1.

ويخوض الأهلي ثاني مبارياته الودية أمام أسوان عصر الأحد، قبل أن يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش ‏‏29 سبتمبر ‏الجارى.‏