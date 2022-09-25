شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه البرازيل في نهائي مونديال كرة اليد الكراسي المتحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الأحد بطولة كأس العالم الاولى لكرة اليد للكراسي المتحركة ، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 22 الى 25 سبتمبر الجاري بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتختتم منافسات البطولة بالمباراة النهائية ، حيث يلعب منتخبنا الوطني أمام نظيره البرازيلي في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويسبق المباراة النهائية مباراة الميدالية البرونزية والتي تجمع بين منتخبي تشيلي وسلوفينيا في تمام الساعة الخامسة عصرا ، ومباراة تحديد المركزين الخامس والسادس والتي تجمع بين منتخبي الهند وهولندا في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وكان منتخبنا الوطني قد فاز بأربع مباريات من اصل خمس خاضها في الدور الأول للمونديال واحتل المركز الثاني في ترتيب الدور الأول برصيد 8 نقاط ليتأهل للمباراة النهائية أمام المنتخب البرازيلي الذي فاز بمبارياته الخمس في الدور الأول وتصدر الترتيب برصيد عشر نقاط.

ويضم منتخبنا 10 لاعبين هم : محمد فرج، مجدي طلعت، سامي منصور، محمد محمد حسب النبي، محمد أنور، ربيع حسني، أحمد عصام، أيات أحمد، وفاء محمد، توبة نجدي محمود.

ويقود منتخبنا فنياً كابتن وائل عبد العاطى مديرًا فنياً و ابراهيم نصر مدرب عام، و كرم مرسي مديرا ً إدارياً، و دكتور رومانى نبيل أخصائي العلاج الطبيعي، والدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على الفريق.