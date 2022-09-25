شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبدأ أول أيام معسكر الإعداد فى الإمارات قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز معسكر إعداده المغلق فى دبي بالإمارات، حيث توجه الفريق إلى دبي أمس، السبت، على أن يعود الفريق إلى القاهرة يوم 3 أكتوبر المقبل، في إطار التجهيز لخوض مباراتي هلال الساحل السوداني في إطار دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بجانب التحضير لانطلاق الدوري الممتاز في نسخته الجديدة.

من جهته أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أنه فى إطار سعي إدارة النادي لتوفير أفضل مناخ ممكن لتجهيز الفريق للموسم الجديد، فإنه تقرر خوض الفريق معسكرا إعداديا في الإمارات، وتحديدا فى مدينة دبي، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة اليوناني تاكيس جونياس سيعمل جاهدا على تجهيز الفريق فنيا وبدنيا بأفضل صورة ممكنة، بجانب خوض بعض المباريات الودية، يجري حاليا التحضير لها والاتفاق على أطرافها، ليكون بيراميدز جاهزا تماما للموسم المحلي والقاري الجديد.

وانطلقت تحضيرات بيراميدز خلال الفترة الماضية بخوض تدريبات يومية بملعب الدفاع الجوي، بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء المنضمين لصفوف منتخبي مصر الأول والأولمبي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وضمت قائمة بيراميدز في معسكر الإمارات كلًا من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد دعدور، خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - يوسف شعبان - محمد الشيبي، خط الوسط: محمود عبد العاطي دونجا - رمضان صبحي - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - إيريك تراوري - إبراهيم عادل، خط الهجوم: محمود وادي - فخري لاكاي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف، ومن المقرر أن يلتحق مصطفى فتحي لاعب الفريق بالبعثة خلال ساعات، كما ينضم لاعبو المنتخب الوطني الأول، أحمد الشناوي، وعلي جبر، ومحمد حمدي، وأسامة جلال، وإسلام عيسى، بجانب محمود صابر لاعب المنتخب الأولمبي، يوم 28 سبتمبر بعد الانتهاء من معسكري المنتخبين، وكذلك البوركيني إبراهيم توريه بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستعد بيراميدز لانطلاقة مبارياته في بطولة كأس الكونفدرالية ومواجهة هلال الساحل السوداني في إطار دور ال32 من البطولة، بجانب التحضير لانطلاقة النسخة الجديدة من الدوري الممتاز.