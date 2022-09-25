شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواجه موريشيوس فى أول مواجهات بطولة كوسافا بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفني، في الثانية والنصف عصر اليوم الأحد، نظيره موروشيوس في أول مواجهات بطولة كوسافا الدولية، المقامة في جنوب أفريقيا.

تأتي مشاركة شاطئية الفراعنة في البطولة ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، في شهر أكتوبر المقبل.

ووصلت البعثة المصرية الجمعة الماضي وقوبلت بحفاوة كبيرة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

وضم لطفي 14 لاعبًا لقائمة المنتخب المشاركة في البطولة، هم زيزو الصباح، إبراهيم حسن، محمد السيد، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، إسلام أحمد، أحمد الشحات، حسان محمد، كريم شحاتة، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن حسن الشافعي، محمد عبد النبي، إسماعيل بهجت، الحسيني طه .