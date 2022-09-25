شكرا لقرائتكم خبر عن التأشيرة تؤخر انضمام أكبوتو لمعسكر المصرى استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر النيجيري أنتوني أُكبوتو، لاعب المصري الجديد، تأشيرة الدخول إلى مصر من أجل الانتظام فى معسكر الفريق البورسعيدي استعدادا للموسم الجديد، ومن المقرر أن يحصل اللاعب على التأشيرة خلال الأيام المقبلة.

وكان مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، قد أنهى إجراءات التعاقد مع المهاجم النيجيري أنتوني أُكبوتو مهاجم فريق قطر القطرى بعقد يمتد لموسمين اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2024/2023 ، وذلك بعد حصول النادي المصري على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه بعد سداد قيمة الصفقة والاتفاق بين كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري والشيخ حمد بن سحيم آل ثاني رئيس نادي قطر.

وجاءت أبرز أرقام مهاجم المصري الجديد كالتالي:

السن: 28 سنة

الجنسية: نيجيري

القيمة التسويقية: 350 ألف يورو

المركز: مهاجم

لعب لـ 6 فرق هي: الاتحاد المنستيري ـ قطر القطري ـ لوبي ستارز ـ الدفاع الحسني الجديدي ـ لاتشي الألباني ـ Bröndby IF Reserves.

خاض: 115 مباراة مع جميع الفرق التى مثلها

سجل: 41 هدفاً

وصنع: 14 هدفاً.