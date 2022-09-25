شكرا لقرائتكم خبر عن "المرونة التكتيكية" أهم نصائح كولر لنجوم الأهلى قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، لاعبيه بضرورة التحلى بالمرونة التكتيكية خلال المباريات بشكل يتيح له تنفيذ عدة خطط تدريبية خلال المباراة الواحدة لإرباك الخصم وإنهاء اللقاء لصالحه.

ويركز كولر على بعض التفاصيل الصغيرة التي يحرص على تنفيذها خلال التدريبات الجماعية، ضمن التحضير لمنافسات الموسم الجديد، من أجل تحفيظ لاعبيه كل الجمل الفنية وخطط اللعب التي ينوي تطبيقها فى الفترة المقبلة، لاسيما بعدما اكتشف بعض النواقص في صفوف الأهلي من واقع متابعته للمباريات التي خاضها الأهلي قبل قدومه لتولي القيادة الفنية.

ويحرص كولر على التركيز على التفاصيل الصغيرة في التمريرات القصيرة واللعب من لمسة واحدة ونقل الهجمة بسرعة وتحرك اللاعبين بدون كرة، مع ضرورة تركيز اللاعبين على الاستحواذ على الكرة وسرعة استردادها بعد فقدها مباشرة، حتى يستمر الاستحواذ مع فريقه لأطول وقت ممكن.

ويستعد الأهلى لمواجهة نظيره الاتحاد المنستيري، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا فى تونس أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل، وحقق المارد الأحمر فوزاً على بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف ودياً الأربعاء الماضى ، وسجل خماسية الاهلى حسام حسن ورامى ربيعة وأحمد عبد القادر وعمرو السولية وشادى حسين.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري في مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في القاهرة.