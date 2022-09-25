شكرا لقرائتكم خبر عن توماس باخ: استضافة مصر للعديد من البطولات تؤكد قدرتها على تنظيم الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولي، أنه سعيد بالتقدم الذى وصلت له الرياضة المصرية على مدار السنوات الماضية ،وسيدعم موقف مصر فى استضافة أولمبياد 2036.

وقال توماس باخ خلال لقاء أجراه الإعلامى يحيى حمزة بقناة أون تايم سبورتس 1: "ما نراه اليوم من تقدم فى أداء الأولمبيين المصريين أو البنية التحتية شىء مبهر وعرض التقدم باستضافة أولمبياد 2036 سيكون مدعوما مننا ومن الجيد أن تستضيف مصر هذه الدورة".

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية الدولي: "سندعم مصر واللجنة الاولمبية المصرية لاستضافة الأولمبياد 2036 ونستفيد من الخبرات الموجود فى مصر بعدما قاموا بتنظيم البطولات العالمية بشكل مميز وراقٍ".

وتابع باخ: "نتشوق لأولمبياد 2024 فى باريس لما يتم تجهيزه من حفل افتتاح سيبهر العالم كله لأنه سيكون على نهر السن وسيدخل الرياضيون بالزوارق وسيكون على ضفتى النهر الجماهير فى مشهد لن ينساه أى رياضى".

وعن عدم تواجد الاسكواش، قال: إن لعبة الاسكواش دخلت مناقشات اللجان التى تحدد الألعاب التى تتواجد داخل الاولمبياد وننتظر نتيجة هذه المناقشات.

وأوضح توماس باخ: "نرى أن استضافات مصر لكل الألعاب الرياضية ومساهماتها العظيمة فى الأحداث الرياضية تسهم فى ثقل ملفها فى استضافة الأولمبياد والتى بالتأكيد ستضيف لها من واقع الخبرت الكثيرة التى حصلت عليها".