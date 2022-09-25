موعد مباراة الزمالك وإيليكت التشادي فى إياب الدور التمهيدي بدورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك مساء اليوم، الأحد، فريق إيليكت التشادي باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ64 التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وإيليكت التشادي

ويلتقي فريق الزمالك مع إيليكت التشادى فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وحقق الزمالك الفوز في لقاء الذهاب الذي أقيم في الكاميرون الأحد الماضي، بهدفين دون رد، أحرزهما محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو".

من جهته حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تحفيز اللاعبين وطالبهم بمواصلة التركيز والعمل بكل قوة لتحقيق الفوز وتأكيد التأهل لدور الـ32 للبطولة للاستمرار في المنافسة على اللقب بقوة، مؤكدا على ثقته التامة في جميع اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الأهداف المطلوبة.

واستعاد الزمالك كلا من أحمد مصطفى زيزو ومحمود الونش بعدما سمح البرتغالى روى فيتوريا مدرب المنتخب لهما بالمشاركة مع الزمالك فى المباراة والعودة مرة أخرى للمعسكر استعدادا لمواجهة ليبريا.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد، محمد عبدالشافي، الونش، سيد عبدالله نيمار، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد أشرف روقا، شيكابالا، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما.

وفى المقابل، وصل فريق إيليكت التشادى مساء الخميس، وسوف يحاول الخروج بنتيجة إيجابية خاصة في ظل صعوبة موقفه بعد الهزيمة في الذهاب بهدفين نظيفين، ويحتاج للفوز بثلاثة أهداف نظيفة للتأهل.

ويدير المباراة الحكم الليبي أحمد عبد الرازق ويعاونه كل من، عيسى عطية ووحيد الجهاوي مساعدين، وعبد الواحد حريويده حكما رابعا، ويراقب المباراة الإثيوبي أليوم جيزيت، في حين سيكون الدكتور محمد سلطان من مصر مسؤول كوفيد 19 بالمباراة.