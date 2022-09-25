شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شكرى: الأهلى وضع بندا فى عقدى يحق له شرائى بعد الموسم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شكرى لاعب فريق سيراميكا، أنه اختار الانتقال إلى سيراميكا من أجل تواجد أحمد سامى فى النادى والذى شجعنى على الانتقال إليه، وأتمنى العودة مرة أخرى للأهلى.

وقال محمد شكرى فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "وجود أحمد سامى فى سيراميكا سبب انتقالى له، وفوجئت ببيعى لسيراميكا بدلا من الإعارة، وكنت أتوقع الاستمرار فى الأهلى ولكن النادى وافق على بيعي".

وأضاف محمد شكرى: "الأهلى وضع بند فى عقدى مع سيراميكا يحق له شرائى بعد الموسم الأول، وده شىء رائع بالنسبة لى وأسعى لإظهار قدراتى والعودة مجددا للقلعة الحمراء".

وتابع لاعب سيراميكا: "طموحى مع سيراميكا الحصول على مركز متقدم فى جدول الدورى، والفريق تعاقد مع العديد من الصفقات القادرة على تحقيق طموحات النادى فى حجز مكان متقدم فى الجدول".

وكان شكرى ودع جماهير الأهلى عبر حسابه على إنستجرام: "الخير فى ما اختاره الله ..اليوم وبعد 15 عاماً قضيتها بين جدران النادى الأهلي منذ أن دخلته طفلاً عام 2007 وقبل أن أخوض تجربة جديدة، أتوجه بالشكر والتقدير لبيتى الكبير النادى الأهلي شكراً للمدربين والعاملين ولزملائى اللاعبين، وشكر خاص لجمهور النادى الأهلي الذى يحيطنى دائماً بكل مشاعر الحب والدعم، على أمل اللقاء قريباً إن شاء الله".