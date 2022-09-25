شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب الشباب ونظيره الكويتي وديًا اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب الشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، نظيره الكويتي وديًا فى السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد المكس بالإسكندرية في ثالث وآخر التجارب الودية للمنتخب.

وحقق منتخب الشباب بقيادة محمود جابر فوزاً على نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودى الذى جمع الفريقين عصر الأربعاء بالإسكندرية، سجل هدفي المنتخب محمود مرسي وأحمد عبد الرحيم إيشو، وسجل هدف الطلائع شريف حتحوت.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلاً من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل وأحمد ممدوح أخصائي تدليك واللواء عبدالجليل إمام مدير المنتخب، علاء سعيد مسئول المهمات.

من ناحيته أشاد حمدي حمدان، مدرب منتخب مصر للشباب في الجهاز الفني الذي يقوده محمود جابر، بالمستويات الكبيرة التي قدمها منتخب الشباب في ودية طلائع الجيش التي انتهت بفوز مصر بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال حمدان لليوم السابع، إن المباراة شهدت تألقا كبيرا من لاعبي المنتخب، مؤكدًا أن الجهاز الفني دفع بثلاثة تغييرات مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يتم تغيير المجموعة بالكامل قبل 20 دقيقة من النهاية.

وأوضح حمدان أن المجموعة الأساسية شاركت في 70% من المباراة، وفضل الجهاز الفني إتاحة الفرصة لباقي العناصر، للاستفادة من المعسكر الذي شهد ودية أمام سبورتنج الأحد الماضي، ثم مباراة الطلائع اليوم، ومباراة أخرى أمام منتخب الكويت الأحد المقبل، قبل اختتام المعسكر الثلاثاء المقبل.