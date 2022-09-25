شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم عمر جابر بعد العودة إلى الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الزمالك رسميًا عن التعاقد مع عمر جابر لاعب فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل. ونستعرض أرقام عمر جابر قبل عودته إلى القلعة البيضاء. السن: 30 سنة القيمة التسويقية: 500 ألف يورو لعب لـ 4 فرق وهى: الزمالك – بيراميدز- بازل السويسرى - لوس أنجلوس 1ـ مع الزمالك شارك فى: 158 مباراة سجل: 13 هدفاً صنع: 25 هدفاً 2ـ مع بيراميدز شارك فى: 139 مباراة سجل: 3 أهداف صنع: 6 أهداف 3ـ مع بازل شارك فى: 20 مباراة صنع: 3 أهداف ولم يسجل 4ـ مع لوس أنجلوس شارك فى: 7 مباريات لم يصنع أو يسجل أهدافاً توج بـ6 بطولات 3 كأس مصر 1 الدورى المصرى مع الزمالك 1 كأس سويسرا 1 بطولة سويسرا مع فريق بازل