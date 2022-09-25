شكرا لقرائتكم خبر عن زوران مانولوفيتش يضم الناشئين "فارس وإيتو" لمعسكر الاتحاد ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، انضمام محمد فارس "مواليد 2003" وإيتو "2001" لمعسكر الفريق فى برج العرب استعدادا للموسم الجديد.

وبانضمام ثنائى الناشئين يصبح عدد الناشئين فى المعسكر 6 لاعبين هم كل من: مصطفى إبراهيم "99"، بلال السيد "2000"، ايتو "2001"، محمود بسيونى "2003"، محمد فارس "2003"، عمورى "2005".

وسينضم إيتو لمعسكر الاتحاد فى برج العرب اليوم، فيما يصل محمد فارس للمعسكر يوم 27 أكتوبر بسبب مشاركة اللاعب مع منتخب الشباب.

ودخل فريق الاتحاد السكندرى معسكرا مغلق اليوم، والذى سيستمر حتى 8 أكتوبر المقبل، ويخوض خلاله الفريق أربع مباريات ودية أمام أصحاب الجياد، والاتصالات والحمام وسموحة.

من جانبه أكد المدير الفني زوران أن الباب مفتوح أمام شباب النادى لينضموا لصفوف الفريق الأول فى المراحل المقبلة وعلى الجميع إثبات ذاته.

وشهد تدريب الفريق اليوم مشاركة بنجامين بواتينج وساليفو مورو اللذان وصلا مصر فى وقت سابق، للاستعدادا للموسم الجديد، فى حين يصل سعيدو سنبورى إلى مصر فجر الأحد وسوف يشارك فى تدريب الغد.

ويصل الأردنى عبد الله نصيب مدافع الاتحاد السكندرى يوم 27 سبتمبر الجارى، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب الأردن فى الفترة الحالية، على أن يعود للاستعداد للموسم الجديد.