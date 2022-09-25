شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك وخسارة الأهلي في رابع جولات دوري عمومي سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم، السبت، لقاءات قوية فى الجولة الرابعة بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 على صعيد 8 لقاءات.

وشهدت هذه الجولة فوز كل من، الشمس على 6 أكتوبر 40/28 والطيران على الأهلى 25/24 والمعادى على منوف 51/20و الزمالك على اصحاب الجياد 40/22 وسموحة على الزهور 36/28 والجزيرة على الترسانة34/29 والبنك الأهلى على هليوبوليس 35/24.

وشهدت الجولة الماضية فوز كل من: 6 أكتوبر على هليوبوليس 31/19، والشمس على مدينة نصر 18/53، والطيران على اتحاد الشرطة 17/40، والأهلى على المعادى 20/30، والزمالك على منوف 9/46، وسموحة على أصحاب الجياد 25/59، وسبورتنج على الزهور 25/32، والجزيرة على هليوليدو 24/31،بينما تعادل اتحاد الشرطة مع مدينة نصر 32/32.