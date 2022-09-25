شكرا لقرائتكم خبر عن خطوتان تفصلان يد الزمالك على التأهل لمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفصل فريق كرة اليد بنادى الزمالك خطوتين عن التأهل لبطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر لها شهر أكتوبر المقبل بالمملكة العربية السعودية.

يخوض الزمالك الخطوة الأولى غدا أمام الكويت الكويتى فى نصف نهائى البطولة العربية للأندية المقامة فى تونس، والمؤهلة لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" و فى حالة التأهل للنهائى و حسم اللقب سيصل للمونديال.

وفى مشواره إلى قبل النهائى فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الكويت الكويتى بنتيجة 20/23 فى ثانى مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس وفاز بأولى مواجهاته على الترجي التونسى بنتيجة 28/32، وفى آخر لقاءاته على مولودية الجزائر بنتيجة 26/31.

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاثة أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.. وانتهى الشوط الأول بنتيجة 11/13 لصالح الزمالك، وسط محاولات الأهلى لتقيل فارق الأهداف.