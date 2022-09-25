شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 24 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على التحدث مع لاعبيه عن بعض الأمور الفنية الخاصة بأداء كل لاعب فى ودية بتروجت الأخيرة التى فاز فيها الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدف.

وعقد كولر محاضرة فيديو مع لاعبي الأهلي عقب ودية بتروجت استمرت 40 دقيقة تقريباً، كشف خلالها بعض الأمور الخاصة بالمباراة وأداء كل لاعب والجوانب الجيدة فى المباراة وكذلك أخطاء أى لاعب وغيرها من الأمور الفنية الخاصة باللاعبين.