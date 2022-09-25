شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة الريشة لذوي القدرات الخاصة يسيطرون على ميداليات بطولة إفريقيا بأوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر لاعبو المنتخب الوطني للريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة "بارا بادمنتون" على ميداليات بطولة إفريقيا التي أقيمت بأوغندا خلال الفترة من 20 وحتى 24 سبتمبر الجاري.

وتصدر الفراعنة الترتيب العام للبطولة عقب تحقيق 15 ميدالية متنوعة بواقع 9 ذهبيات و3 فضيات ومثلهم برونزيات.

واستطاعت شيماء سامي لاعبة منتخبنا الوطني في كتابة تاريخ جديد عقب فوزها بـ3 ذهبيات في الفردي زوجي السيدات والزوجي المختلط.

وضمت البعثة كلًا من: "شيماء سامي - ياسمينا عيسى - محمد رشاد - عمر جابر - شيرين عادل - منى فارس - محمد شعبان - أحمد مجدي الدكروري - وليد عبد الغني - جون خالد".

ويقود الفراعنة فنيًا زكريا عبد القادر المدير الفني للمنتخب، فيما يقود البعثة شهاب يحيى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري كرئيس للبعثة.

وكانت شيماء سامي وياسمينا عيسى قد شاركا في بطولة أوغندا الدولية والتي أقيمت خلال الفترة من 13 وحتى 18 سبتمبر الجاري، وحققت شيماء 3 ذهبيات فيما حصدت ياسمينا ذهبية الفردي وبرونزية الزوجي.