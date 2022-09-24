السيسي يوافق على طلب مصر تنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2036

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته في استقبال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على استعداد مصر للتقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.

وكان صبحي وتوماس باخ، والوفد المرافق له، قد وصلا مقر اللجنة الأولمبية المصرية، بعد جولة بمدينة مصر الدولية للألعاب ولقاء رئيس الجمهورية.

ووفقاً لموقع "بطولات"، رافق الوزير ورئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا"، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ولفبف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ورؤساء الاتحادات وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، والأبطال الأولمبيين.

من جانبه، علّق توماس باخ قائلاً إن "مصر تمتلك بنية تحتية قوية، وإذا قدّر لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 سيكون حدثًا تاريخيًا".

وتشهد زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية للقاهرة، مناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها ملف استضافة أولمبياد 2036، وبرنامج سياحي نظمته وزارة الشباب والرياضة ومنها زيارة منطقة الاهرامات والمتحف القومي للحضارة المصرية، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية.