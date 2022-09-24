جيماريش البرتغالي يختار فيتوريا مدرب القرن

القاهرة - سامية سيد - اختار نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم روي فيتوريا، للفوز بلقب مدرب "القرن" في تاريخ النادي.

وتولى فيتوريا منصب المدير الفني لفريق فيتوريا جيماريش في الفترة من 2011 وحتى 2011.

وتولى روي فيتوريا العديد من الأندية المميزة مثل فريق بنفيكا للشباب وبنفيكا والنصر السعودي وسبارتاك موسكو الروسي.

ونال فيتوريا شهرته في المنطقة العربية، بعدما تولى تدريب النصر السعودي، في 86 لقاء وحقق الفوز في 54 وخسر 19 وتعادل في 13 لقاء، وحصد لقب الدوري مع النصر بالإضافة إلى لقب السوبر السعودي.

وحصل فيتوريا مع بنفيكا على كأس بطل البرتغال مرتين، كما حصل على نفس اللقب مع فيتوريا جيماريش، وحصل على الدوري البرتغالي مرة واحدة مع بنفيكا بالإضافة إلى السوبر البرتغالي.

وخلال قيادته لفريق سبارتاك موسكو تولى تدريب الفريق في 26 لقاء وحقق الفوز في 9 مواجهات وتعادل في 6 وخسر 11 لقاء.

وخلال مسيرته التدريب قاد فيتوريا الأندية في 563 مباراة وفاز في 287 مباراة وتعادل في 113 وخسر 163.

وحصل روي فيتوريا على 8 بطولات خلال تاريخه التدريبي كالتالي: الدوري البرتغالي مرتين وكأس البرتغال مرتين وكأس الدوري البرتغالي مرة وكأس السوبر البرتغالي مرة والدوري السعودي مرة وكأس السوبر السعودي مرة.