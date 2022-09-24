شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يفتح مرانه لوسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي فتح مران المنتخب أمام وسائل الإعلام غدا الأحد ولمدة 15 دقيقة قبل مواجهة بنين المقرر لها مساء الاثنين المقبل على استاد المكس بالإسكندرية.

وينطلق المران في الثالثة عصر على استاد نادي فاركو، ويبدأ المران بشكل مفتوح للإعلام، قبل الدخول في المران الختامي استعدادا لمواجهة بنين.

وكان منتخب مصر الأولمبي تعادل مع بنين بدون أهداف فى المباراة الودية التى جمعتهما أمس باستاد حرس الحدود، استعداداً لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فى أول مباراة يخوضها الفراعنة تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.

فى سياق آخر، كشف الدكتور طارق سليمان، رئيس الجهاز الطبي بمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، أن إصابة مصطفي ميسي التى لحقت به فى مباراة بنين الودية أمس، الجمعة، عبارة عن كدمة فى عضلة السمانة ولا تدعو للقلق. وقال طبيب منتخب مصر الأولمبى، إن اللاعب سيجرى اختبارا طبيا اليوم لتحديد إمكانية مشاركته فى التدريبات الجماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب بنين لعب بكامل صفوفه التى ضمت 7 محترفين كما أنه يستعد لخوض مباراة مع السودان الشهر المقبل فى الدور الثاني للتصفيات بعدما جنبته القرعة الدور التمهيدي تماما مثل موقف المنتخب الأوليمبي المصري .