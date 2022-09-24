شكرا لقرائتكم خبر عن مارك كلاتنبرج: سنرسل قائمة الحكام الدولية للفيفا خلال أيام والتغيير فيها محدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإنجليزي مارك كلاتنبرج الخبير المسئول عن تطوير التحكيم المصري أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم إرسال القوائم الدولية للحكام المصريين والتي تم مناقشتها وإرسالها إلى فيفا ليتم اعتمادها ونشرها في أوائل نوفمبر".

وأضاف كلاتنبرج في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم: "كان قراري منذ وصولي إلى مصر في أغسطس أنه من الصعب تحليل أداء كل الحكام لأنني فقط شاهدت عددا من المباريات، ولكن في هذا الوقت القصير الذي قضيته في مصر شاهدت بعض الأداء للحكام وذلك سوف يمكنني من تطوير الأداء في الموسم المقبل".

وأردف كلاتنبيرج في تصريحاته: "وعلى ذلك كان قراري بأن يكون التغيير في القوائم الدولية محدودًا وذلك لمنح الحكام جميعًا الفرصة في إظهار قدراتهم لي، بما أن هناك عددا من الحكام سوف يبلغون 45 وهو السن القانوني في الموسم المقبل والذي حدده فيفا للتقاعد".

وتابع كلاتنبيرج: "فأنه سيكون لدينا أماكن متاحة في الموسم المقبل وسيكون لدينا فرصة لمشاهدة العديد من الحكام وكيف يؤدون في الموسم المقبل قبل ترشيحهم، وكذلك لدينا دورة تدريبية ستقام تحت إشراف الفيفا وتبدأ من 25 إلى 29 سبتمبر ونستغل هذه الدورة لتطوير الحكام الذين لديهم الفرصة للترشح للقوائم الدولية ومتابعتهم عن قرب".