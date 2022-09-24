شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الكويت وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المنتخب المصري للشباب مواليد 2003 تدريبات اليوم السبت، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة منتخب الكويت.

ويلتقي منتخب مصر أمام نظيره الكويتي في السادسة مساء غدا الأحد، على ملعب ستاد المكس بالإسكندرية.

ويستعد منتخب مصر للشباب، لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب، التي تستضيفها الأراضي المصرية في شهر فبراير من العام المقبل.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلاً من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل وأحمد ممدوح أخصائي تدليك واللواء عبدالجليل إمام مدير المنتخب، علاء سعيد مسئول المهمات.