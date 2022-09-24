شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه البرازيل في نهائي مونديال كرة اليد الكراسي المتحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسدل الستار غدا الأحد على بطولة كأس العالم الاولى لكرة اليد للكراسى المتحركة، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر الجارى بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتختتم منافسات البطولة بالمباراة النهائية، حيث يلعب منتخبنا الوطنى أمام نظيره البرازيلى فى تمام الساعة السابعة مساءً.

ويسبق المباراة النهائية مباراة الميدالية البرونزية والتى تجمع بين منتخبى تشيلى وسلوفينيا فى تمام الساعة الخامسة عصرا، ومباراة تحديد المركزين الخامس والسادس والتى تجمع بين منتخبى الهند وهولندا فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

وكان منتخبنا الوطنى قد فاز بأربع مباريات من اصل خمس خاضها فى الدور الأول للمونديال واحتل المركز الثانى فى ترتيب الدور الأول برصيد 8 نقاط ليتأهل للمباراة النهائية أمام المنتخب البرازيلى الذى فاز بمبارياته الخمس فى الدور الأول وتصدر الترتيب برصيد عشر نقاط.

ويضم منتخبنا 10 لاعبين هم : محمد فرج، مجدى طلعت، سامى منصور، محمد محمد حسب النبى، محمد أنور، ربيع حسنى، أحمد عصام، آيات أحمد، وفاء محمد، توبة نجدى محمود.

ويقود منتخبنا فنياً كابتن وائل عبد العاطى مديرًا فنياً وابراهيم نصر مدرب عام، وكرم مرسى مديرا ً إدارياً، ودكتور رومانى نبيل أخصائى العلاج الطبيعى، والدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على الفريق.