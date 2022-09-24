شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من المعد البدنى لرباعى المنتخب صلاح وجابر ومصطفى محمد وطارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عبد الرحمن عيسى المعد البدني للمنتخب الوطني جلسة سريعة مع رباعي المنتخب الوطني محمد صلاح وعمر جابر ومصطفى محمد وطارق حامد وذلك على هامش استعدادات الفراعنة لودية ليبيريا المقرر لها 27 سبتمبر الجارى باستاد الإسكندرية.

وحرص عيسى على منح اللاعبين الأربعة بعض التعليمات البدنية للحفاظ على مستوى لياقتهم، خاصة أن الرباعي شارك في ودية النيجر التي انتهت بفوز المنتخب بثلاثية.

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على النيجر بثلاثية دون رد فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، باستاد الإسكندرية، في إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام بعد المقبل.

سجل ثلاثية المنتخب محمد صلاح في الدقيقة 42 ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثانى بالدقيقة 55، وأكمل صلاح الثلاثية من ضربة جزاء فى الدقيقة 67.