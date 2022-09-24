شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يرد على شائعات التهرب عن الأهلي: ويؤكد: كولر يجيد التعامل مع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعبين سيقاتلون لتحقيق الفوز بكل البطولات التي ينافس عليها الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة بطولة إفريقيا والدوري المحلي من أجل إسعاد جماهير الأهلي الوفية في كل مكان.

وقال حسين الشحات في حوار مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي إن الموسم الجديد يحمل تحديات عديدة للاعبين، لكنهم تعاهدوا على بذل أقصى جهد لتعويض ما حدث في الموسم الماضي.

فترة صعبة

وأشار الشحات إلى أنه تعافى تمامًا من الإصابة التي لحقت به في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي، واصفًا هذه الفترة بالصعبة للغاية بعد أن باغتته الإصابة في توقيت صعب كان الفريق يعاني خلاله من غيابات عديدة، ولكنه مؤمن بأنها مسألة قضاء وقدر.

الشائعات

وأكد الشحات أنه كان يتمنى المشاركة مع الفريق خلال هذه الفترة المهمة لكن الإصابة حرمته من ذلك، وفوجئ وقتها بخروج بعض الشائعات التي تشكك في أسباب غيابه.

وقال: «الشائعات لا تتوقف عن ملاحقة اللاعبين في الفرق الكبيرة خاصة النادي الأهلي، ولكن ما أدهشني بالفعل أن البعض تحدث عن تهربي من المشاركة في المباريات مع العلم أن كل لاعب في هذا التوقيت كان يقاتل من أجل المشاركة في المباريات».

وأضاف: «ورغم أن الفحوصات والأشعات الطبية التي أجريتها وأكدت حاجتي إلى جراحة في الركبة شكك البعض في ذلك، لدرجة أنني حتى عند قيامي بالجراحة كان هناك من يردد هذه الشائعات التي لا أساس لها من الصحة ولا أعرف الدافع وراءها».

إصرار على التعويض

وعن الموسم الجديد أكد أن هناك حماسًا كبيرًا بين الجميع في فترة الإعداد، وهناك اتفاق على أن يتم استغلال هذه الفترة للوصول إلى أفضل مراحل الجاهزية، واللاعبون لديهم إصرار كبير على تعويض ما حدث الموسم الماضي، خاصة أن المنافسة ستكون صعبة مع الفرق الأخرى خاصة في ظل التدعيمات التي قامت بها.

العروض الخارجية

وحول ما يتردد عن العروض الخارجية قال الشحات إنه لا يوجد لاعب في الأهلي يتحدث عن امتلاك عروض خارجية وأي لاعب يتلقى اتصالًا من وكيل أو وسيط تكون إجابته واحدة وهي أن يقوم بعرض الأمر على النادي لأنه صاحب القرار الأول والأخير.

وأكد اللاعب أنه يصب كامل تركيزه في الملعب ويترك هذه الأمور لمسئولي النادي، خاصة أنه يتمنى أن يستمر مع الأهلي لتحقيق كل البطولات خاصة بطولة كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن بطولتي إفريقيا والدوري تمثلان أهمية كبيرة للجميع داخل النادي.

وليد سليمان وحب الجماهر

وأضاف: «شرف لأي لاعب أن يرتدي قميص الأهلي وأن يستمر بين صفوفه لأطول فترة ممكنة، وقد رأينا جميعًا ما حدث مع وليد سليمان في نهاية مشواره وما وجده من حب وتقدير الجماهير له، وبالمناسبة هو لاعب كبير وقدم الكثير للنادي وما حدث من الجماهير في آخر مباراة بالدوري يليق به، وعلى الصعيد الشخصي تحدثت معه عن إمكانية إعادة التفكير من جديد والاستمرار في الملاعب لموسم آخر ولكنه كان قد حسم قراره، وأتمنى له كل التوفيق في الفترة المقبلة».

هدف الوداد

وانتقل الشحات للحديث عن بعض الملاحظات التي يطرحها البعض حول أدائه في الملعب والاعتماد على الفردية وقال: «أنا لاعب محترف وألعب وسط مجموعة من اللاعبين وأسعى إلى تنفيذ تعليمات الجهاز الفني وفقًا لخطة كل مباراة، ولكن هناك بعض المواقف التي يجب على اللاعب اتخاذ قرار فردي فيها سواء كان عن طريق مهارة معينة أو غيره ولكن من المستحيل أن يكون ذلك على حساب مصلحة الفريق».

وأضاف: «هدفي في مرمى الوداد المغربي مثلًا حالفني فيه التوفيق وقد توقعت خلاله رد فعل المدافع والحارس.. وأتذكر أنني خلال مباراة الذهاب أهدرت فرصة محققة لكن الجهاز الفني تحدث معي وأكد لي أنه لا مشكلة ويجب أن أقوم بالتركيز وهو ما حدث في لقاء العودة. وبشكل عام فإن كل لاعب لديه خصائص ومقومات، والحمد لله أنني أجيد توقع رد فعل المنافس».

وأكد حسين الشحات أن أكثر هدف شعر بالحزن لعدم احتسابه كان هدفه في مرمى فريق سموحة، والذي سجله بطريقة جميلة ولكن الحكم لم يحتسبه.

المهم التسجيل

وأكمل: «كرة القدم بها تفاصيل كثيرة.. هناك الكرة التي ارتدت من القائم في مباراة الزمالك في نهائي القرن.. هذه الفرص تعتبر صعبة على أي لاعب والكثير من اللاعبين أهدروا مثلها، ولكني لم أكن موفقًا فيها، والمهم في النهاية أن الفريق توج باللقب.. تعليمات الجهاز الفني كانت واضحة وقتها بأن المهم أن نسجل هدفًا».

الانتقادات

وتحدث اللاعب عن الانتقادات التي يواجهها لاعبو الكرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه يتقبل بصدر رحب أي انتقاد يتعلق بالأداء في الملعب أو المستوى بشكل عام، طالما أن ذلك يكون في إطار من الاحترام خاصة أنه لا يوجد لاعب يقبل الخسارة أو الظهور بمستوى متواضع، ولكل شخص الحرية فيما يتعلق برأيه طالما يأتي ذلك بدون تجاوزات.

مارسيل كولر

وتحدث حسين الشحات عن الجهاز الفني الجديد مؤكدًا أن مارسيل كولر مدير فني قدير وصاحب اسم كبير ويجيد التعامل مع اللاعبين، ويملك خططًا وأفكارًا للوصول بالأهلي إلى أفضل مستوى، ويطلب من اللاعبين التواصل المستمر معه من أجل الاستفادة بشكل أكبر من الحصص التدريبية.

وشدد على أنه ما زال لديه الكثير ليقدمه بقميص النادي الأهلي وعندما يحصل على أي بطولة مع الفريق يتطلع وبكل حماس للبحث عن بطولة جديدة، وهذه هي سمة اللعب في الأهلي، ولا يوجد تشبع من البطولات أو النجاحات.

كأس العالم

وقال حسين الشحات إن الانتقال إلى الأهلي يمثل أفضل لحظات حياته، لافتًا إلى أنه يملك 3 ميداليات في بطولة كأس العالم للأندية، اثنتان مع الأهلي وواحدة مع العين الإماراتي، ويتطلع إلى ميدالية المركز الأول مع الفريق.

واختتم اللاعب حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير الأهلي أكد فيها أن الفريق يتفهم حزن وغضب الجماهير بسبب الموسم الماضي، وقد تعاهد اللاعبون على بذل كل ما يمكن من أجل إسعادهم والتتويج بكل البطولات خلال الفترة القادمة.