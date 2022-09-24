شكرا لقرائتكم خبر عن كوكو ينتظم فى تدريبات سيراميكا الجماعية بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمد كوكو حارس مرمى سيراميكا، للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعد التعافى من الإصابة التى أبعدته عن انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.



وتعافى محمد كوكو من إصابته بتمزق داخلى في الركبة، والتى تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز فى دور الـ16 من كأس مصر، والتى أبعدته لمدة 6 أسابيع.



وكان نادي سيراميكا أعلن عن تعاقده مع محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى تعاقد لمدة 5 مواسم مقبلة.



وجاء انضمام محمد بسام لصفوف نادي سيراميكا كليوباترا، بناءً على رغبة أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا والذى طالب بسرعة تدعيم حراسة المرمى وتحديدا بضم بسام .

وتحرص إدارة سيراميكا على تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة، وفقًا لاختيارات أحمد سامي، المدير الفني للفريق، الذي يسعى لخلق توليفة مميزة في الموسم المقبل، تجمع عناصر الشباب مع الخبرة حتى يستطيع نادي سيراميكا تحقيق النتائج المرجوة، بما يتناسب مع مستوى طموحات إدارة النادي.