شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 24 - 9 - 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 24 -9 - 2022، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، كولر يدرس الاستعانة بـ سافيو فى ودية الأهلي وأسوان.

منتخب مصر يؤكد عودة زيزو والونش للمعسكر بعد مواجهة الزمالك وإيليكت

أكد روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الثنائى محمود الونش وزيزو لاعبى الزمالك سيعودان للمعسكر الاثنين المقبل، وتحديداً عقب مواجهة الزمالك وإيليكت التشادى بدوري أبطال أفريقيا مساء غدٍ الأحد.

الأهلى يعلن جاهزية أفشة ومحمد شريف للمشاركة فى ودية أسوان

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، الجاهزية الطبية والبدنية للثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة لاعبي الفريق وتعافيهما بشكل نهائي.

توماس باخ يزور مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صور

تفقد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. أكد جهاز الكرة بالنادي الأهلي أن مباراة الفريق أمام الاتحاد المنستيري التونسي تقرر إقامتها يوم 9 أكتوبر المقبل، وذلك فى إطار منافسات الدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

الإسماعيلى يطالب عماد حمدى بتخفيض عقده أو الرحيل

طلب مسئولو النادى الإسماعيلى من عماد حمدى لاعب خط وسط الفريق بتخفيض قيمة عقده المادى مع النادى، تقديراً للأزمة المالية الراهنة التى تعانى منها القلعة الصفراء، وإما الموافقة على الخروج معاراً لأحد الفرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حال رفضه تخفيض عقده.