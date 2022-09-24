شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلي يخسرن من الطيران في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي أمام فريق الطيران، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بخسارة "سيدات يد الأهلي" بنتيجة 24-25.

وعبرت سعيدة رجب، لاعبة الفريق الأول لسيدات يد الأهلي، عن سعادتها بالانضمام إلى صفوف الفريق الأحمر، مؤكدة أنها لم تتردد في قبول عرض الأهلي.

وأضافت سعيدة فى تصريحات لها أنها فضلت عرض الأهلي والدفاع عن ألوان شعار نادي القرن على العديد من العروض الأوروبية، لأنه نادٍ عربي بمواصفات أوروبية، لذلك فإن المفاوضات لم تستغرق الكثير من الوقت بعدما حسمت أمرها بالانضمام إلى القلعة الحمراء.

وأكملت أن طموحها بلا حدود مع النادي الأهلي، وأنها ستبذل كل ما لديها للمساهمة في التتويج بكافة الألقاب في الفترة المقبلة.

وقالت اللاعبة: "جاهزة لخوض التحدي مع سيدات يد الأهلي والمنافسة على جميع البطولات التي سيُشارك فيها الفريق، خاصة بعدما لمست روح التعاون من الجميع داخل النادي منذ قدومي إلى الفريق".

واختتمت سعيدة تصريحاتها بالتأكيد على سعادتها بالاستقبال الذي حظيت به، على صعيد المسئولين بالنادي ومن الجهاز الفني والجماهير.