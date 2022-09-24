شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يخضع لتدريبات تأهيلية في مران المنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع مصطفى سعد ميسي لاعب الأهلي الجديد والمنتخب الأولمبي لتدريبات تأهيلية في معسكر المنتخب الأولمبي تحت اشراف الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور طارق سليمان.

وأجرى اللاعب الأشعة اللازمة التي أثبتت إصابة اللاعب بكدمة في السمانة تحتاج لبعض التدريبات العلاجية والتأهيلية للتعافي منها، بعد إصابة اللاعب في مباراة مصر وبنين الودية أمس.

وتعادل أمس المنتخب الأوليمبي مع بنين سلبيا فى مباراة استحوذ عليها الفراعنة وفعلوا كل شيء بالكرة إلا التهديف بسبب سوء الحظ.

ويلتقي الفريقان فى تجربة ثانية الاثنين المقبل ضمن معسكر المنتخب الأوليمبي استعدادًا لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب بنين لعب بكامل صفوفه التى ضمت 7 محترفين كما أنه يستعد لخوض مباراة مع السودان الشهر المقبل فى الدور الثاني للتصفيات بعدما جنبته القرعة الدور التمهيدي تماما مثل موقف المنتخب الأوليمبي المصري.