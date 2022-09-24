شكرا لقرائتكم خبر عن مران المنتخب.. بدلاء ودية النيجر يرفعون راية التحدي قبل مواجهة ليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع بدلاء المنتخب الوطني راية التحدي في مران الفراعنة استعدادًا لودية ليبيريا المقرر لها 27 سبتمبر الجارى باستاد الإسكندرية.

والتقط الخماسي محمد صبحي حارس المرمى وأسامة جلال وغسلام عيسى ثنائي بيراميدز، ومروان حمدي لاعب المصري، وأيمن أشرف لاعبالأهلي، ومحمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون التركي صورة جماعية في المران، بعدما خرجوا جميعًا من التشكيل الأساسي لمباراة المنتخب الأولى أمام النيجر.

ويتسابق اللاعبون على كسب ثقة البرتغالي فيتوريا خلال المعسكر المقام حاليا بالإسكندرية، والذي يرسم ملامح اختيارات المدير الفني في الفترة المقبلة.



منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لودية ليبيريا

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على النيجر بثلاثية دون رد فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، باستاد الإسكندرية، في إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام بعد المقبل.

سجل ثلاثية المنتخب محمد صلاح في الدقيقة 42 ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثانى بالدقيقة 55، وأكمل صلاح الثلاثية من ضربة جزاء فى الدقيقة 67.