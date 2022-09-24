شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتعاقد مع مروان صحراوى 3 مواسم فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى، التعاقد مع المدافع التونسى مروان صحراوى قادمًا من فيوتشر فى صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق البترولى فى الموسم الجديد.



ووقع مروان صحراوى على عقد لمدة 3 مواسم فى وجود أيمن الشريعى رئيس النادى، ليواصل الفريق البترولى تدعيم صفوفه وفقا لرؤية أحمد كشرى مدرب الفريق.



وتعاقد إنبى مع رمضان مصطفى حارس مرمى مصر المقاصة لمدة 5 مواسم مقبلة، لتعويض رحيل محمود جاد حارس الفريق الذى انتقل للمصرى البورسعيدى بقيمة 23 مليون جنيه فى الانتقالات الحالية.

وكان إنبى أعلن منذ قليل تعاقده مع المهاجم الصربى ديجان ميليج لمدة 3 مواسم مقبلة، لتدعيم صفوف الفريق البترولى فى الموسم الجديد.

وجاء تعاقد إنبى مع الصربى ديجان ميليج بعد تألقه مع نادي بوراتس بانيا لوكا البوسنى، الذى يحتل المركز الأول هناك، لتعويض رحيل النيجيرى جون إيبوكا الذى انتقل إلى سيراميكا فى الانتقالات الحالية.

وكان فريق إنبى تعاقد مع الرباعى سيف الخشاب وأحمد خليل كالوشا وصلاح زايد وعلى أبو طالب، لمدة خمسة مواسم قادمة استعدادا للموسم الجديد، بالإضافة إلى محمد ناصر مودى من إيسترن كومبانى، والذى وقع على عقود الانضمام رسميا لنادي إنبي لمدة 4 مواسم لدعم صفوف الفريق.