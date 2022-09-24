خاص.. مصدر باتحاد الكرة يرد على أزمة عقد الجزيري مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

نفى مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء السبت، صحة انتقال سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك، إلى القلعة البيضاء في صفقة انتقال حر.

وكان الجزيري انتقل إلى صفوف الزمالك قادمًا من المقاولون العرب في يناير 2021، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي وهذا ما نفذه النادي الأبيض.

وقال مصدر باتحاد الكرة في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، إن اللاعب كان معارًا للزمالك مقابل 8 ملايين جنيه.

وأضاف المصدر -الذي فضّل عدم ذكر اسمه- أن كان هناك بندًا في عقد إعارة الجزيري يمنح الزمالك الحق في شراء اللاعب نهائيًا مقابل 12 مليون جنيه.

وشهدت الساعات الماضية طلب سليم بولصنام ممثل ناديي الأفريقي واتحاد بن قردان التونسيين، حق رعاية سيف الجزيري من نادي الزمالك.