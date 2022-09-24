وزير الرياضة عن استضافة مصر لكأس العالم: نجهز أنفسنا.. ولم ندرس الأمر مع دول أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أشرف صبحي، وزير الرياضة، أن ما تم تداوله مؤخرا بشأن وجود مناقشات مع السعودية واليونان لتنظيم كأس العالم 2030، لافتا أن الأمر حاليا محل دراسة من جانب المسؤولين في مصر لكن دون الدخول في هذا الأمر مع أطراف اخرى.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد": "نقوم حاليا بتجهيز أنفسنا بمما متلك من أصول لاستضافة أي شيء ممكن".

وأضاف:" كما أعلنا عن رغبتنا في استضافة أولمبياد 2036 فنحن ندرس الأفكار الأخرى، ندرس لكن لم يتم بشكل محدد مع أحد حتى الآن".

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن المملكة العربية السعودية تستعد لتقديم طلب مشترك لاستضافة كأس العالم 2030 مع مصر واليونان.

وأضافت أن المصادر تؤكد أن الإعلان بات وشيكا وذلك بعد إجراء محادثات مكثفة على مستويات حكومية رفيعة.

وأوضحت أنه إذا تمت الموافقة على طلب السعودية ومصر واليونان لاستضافة مونديال 2030، فسيتعين لعب البطولة في الشتاء مثل قطر لتجنب درجات الحرارة القصوى في يونيو ويوليو.