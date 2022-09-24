الخليج 365 يكشف تحرك الأهلي في أزمة قيد الجزيري مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مجلس الإدارة يدرس التقدم بطلب للجهات الرقابية في الدولة للتحقيق في فساد اتحاد الكرة العلني بشأن أزمة التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك، والذي تم قيده في صفوف ناديه بالمخالفة للوائح والقوانين.

وكان نادي الزمالك تعاقد مع الجزيري من المقاولون العرب على سبيل الإعارة يناير 2021، قبل أن يُفعل النادي الأبيض بندء شراء اللاعب نهائيًا بعد نهاية الموسم.

في حين أن اتحاد الكرة أكد أن عقد إعارة الجزيري من المقاولون إلى الزمالك لم يكن به بندًا يفيد بنية الشراء، وأن اللاعب انتقل من المقاولون للزمالك بعد انتهاء الإعارة كلاعب حر.

وقال المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - في تصريحات لمصراوي إن النادي الأهلي يستند في طلبه الذي من المفترض أن يكشف عنه خلال الساعات القليلة القادمة على ما ترتب على هذا القيد المخالف ومشاركة الجزيري في العديد من المباريات والبطولات، وهو ما يضفي صفة البطلان على نتائج كل اللقاءات التي شارك فيها اللاعب مع الزمالك.

وأضاف: "الأهلي يُحمل اتحاد الكرة المسئولية لأنه وافق على قيد اللاعب ضمن صفوف الزمالك، وكان الأخير ممنوعا من القيد لفترتين من جانب الفيفا، وذلك لعدم سداد مستحقات لاعبين آخرين".

وأكمل أن اتحاد الكرة استند في بداية الأمر إلى أن الزمالك قام بتفعيل بند شراء سيف الجزيري الذي كان معارًا من المقاولون العرب ، والحقيقة أن اللاعب تم إسقاطه من قائمة المقاولون، وانضم للقلعة البيضاء في صفقة انتقال حر، وهو ما يجعل قيده غير قانوني، لأن الزمالك كان ممنوعًا من القيد في ذلك الوقت.

وأوضح المصدر أن الجديد في الأمر أن اتحاد الكرة عندما طالبه الفيفا بتوضيح موقف اللاعب حتى يتمكن ناديه التونسي اتحاد أبو قردان من الحصول على حقوق الرعاية، رد في خطابه للاتحاد الدولي لكرة القدم أن اللاعب انضم للفريق الأبيض في صفقة انتقال حر بهدف ضياع حق النادي التونسي ومجاملة الزمالك، ولكن نسى المسؤولون أن هذا الأمر يؤكد بطلان انضمامه اللاعب من الأساس للزمالك لأن الأخير كان ممنوعًا من القيد.

واستكمل المصدر: "عندما كشفت الأندية التونسية وخطابات الفيفا هذا الأمر، خرج مسؤولو الزمالك يؤكدون أن هناك عقد وأنه سيتم سداد حق الرعاية للنادي التونسي".

وشدد المصدر أن الأهلي يبحث فقط عن أسباب تواطؤ اتحاد الكرة لمصلحة الغريم التقليدي الزمالك، وهو ذات الاتحاد الذي أخفى خطاب تنظيم نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي وأجبر الفريق على أداء المباراة على ملعب المنافس وضياع البطولة التي كان يحمل لقبها.

وواصل: "هذا فضلًا عن التعنت في أزمة اللاعبين الدوليين والكيل بمكيالين عندما رفض اتحاد الكرة انضمام لاعبي الأهلي الدوليين للمشاركة ضمن صفوف ناديهم في كأس العالم للأندية وهي بطولة رسمية، وأصر على مشاركتهم في كأس الأمم، فيما سمح اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية للاعبي الزمالك بالعودة لصفوف ناديهم للمشاركة في لقاء العودة لدور الـ 64 لدوري الأبطال وتركوا معسكر المنتخب الذي يستعد لمباراته الثانية في الأجندة الدولية مع ليبيريا".

وأتم المصدر أن النادي الأهلي سيطالب اتحاد الكرة بتوضيح الحقائق كاملة في قيد سيف الجزيري وكشفها للرأي العام، خاصة وأن هناك تواطؤ واضح للغريم التقليدي الزمالك.