لسببين مختلفين.. ألمانيا تفتقد ثنائيًا في مباراة إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، أن المنتخب الأول سيفتقد جهود مهاجم فولفسبورج لوكاس نميتشا خلال مباراته الأخيرة في دور المجموعات بدوري أمم أوروبا أمام المنتخب الإنجليزي المقرر إقامتها بعد غدٍ، الإثنين.

وذكر الاتحاد الألماني اليوم السبت أن نميتشا يعاني من مشاكل في الركبة ولن يتواجد مع الفريق في المباراة التي تقام على استاد ويمبلي.

وأضاف بيان الاتحاد الألماني أن اللاعب ترك معسكر المنتخب الألماني مع أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد الإسباني، الذي سيغيب عن المباراة للإيقاف.

ولا يوجد لدى المنتخب الألماني، أو الإنجليزي، الذي هبط للمستوى الثاني، شيئا للعب من أجله في دوري الأمم، ولكن المنتخبين يريدان تحقيق الفوز لرفع الروح المعنوية للاعبين قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم خاصة بعد خسارتهما أمس الجمعة.

وخسر المنتخب الألماني أمام ضيفه المجري بهدف نظيف، فيما خسر المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الإيطالي بذات النتيجة.

منتخب ألمانيا يفتقد لوكاس نميتشا مهاجم فولفسبورج للإصابة وأنطونيو روديجر للإيقاف في مباراة إنجلترا بدوري الأمم الأوروبية الإثنين المقبل.