هالاند وليفاندوفسكي يهددان رقم ميسي التاريخي

المنامة - ياسر ابراهيم - يقدم ثنائي خط الهجوم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والنرويجي إرلينغ هالاند بداية موسم تاريخية، بفضل الأهداف الكثيرة التي تمكنا من تسجيلها مع فريقيهما برشلونة الإسباني، ومانشستر سيتي الإنكليزي.



ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، السبت، تقريراً كشفت فيه أنّ الرقم التاريخي من الأهداف الذي سجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في موسم واحد 2011-2012، والبالغ 82 هدفاً، بواقع 73 هدفاً مع برشلونة في 60 مباراة، و9 مع منتخب الأرجنتين في 9 مباريات، بدءاً من نهاية بطولة كوبا أميركا في ذلك العام، بات مهدداً بالتحطيم، بالنظر إلى المؤشرات الواعدة للمهاجمين السابقين للدوري الألماني.



وتمكن ليفا من تسجيل 11 هدفاً في 8 مباريات ضمن الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، في حين سجل هالاند 14 هدفاً في 10 مباريات خاضها بالدوري الإنكليزي الممتاز ودوري الأبطال.



ويذكر أن الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد لا يملكه ميسي، بل هو على ذمة لاعبين لا يتمتعان بشهرة واسعة، وهما فريدريك روبرتس 93 هدفاً في 1930-1931، وجو بامبريك الذي سجل 91 هدفاً في موسم 1929-1930، وكلاهما قد لعبا مع فريقي جلينتوران ولينفيلد في الدوري الأيرلندي لكرة القدم.

(العربي الجديد)