شكرا لقرائتكم خبر العويس يبطل هجمات الإكوادور.. ورينارد يكسب الرهان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيطر التعادل السلبي على مباراة المنتخب السعودي الودية الأولى في معسكره الحالي المقام في إسبانيا استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022، والتي أقيمت أمام الإكوادور وشهدت تألقا لافتا لحارس المرمى محمد العويس الذي تصدى لعدد كبير من الفرص الخطيرة ولعب الدور الأهم في عدم خروج الأخضر خاسرا.

حارس مرمى الهلال ورغم ابتعاده تماما عن اللعب منذ رحل عن الأهلي وارتدى القميص الأزرق في يناير الماضي ظهر بمستوى ممتاز للغاية أسكت به كل المطالبين بمنح المقعد الأساسي لزميله عبدالله المعيوف.

المدرب هيرفي رينارد أصر على رأيه الرافض لاستدعاء المعيوف وأكد دوما ثقته في حارس مرمى الأهلي السابق، وقد فاز بالرهان وبالضربة القاضية.

وكان المعيوف قد أعلن اعتزاله اللعب دوليا في نهاية 2019 لكنه تراجع عن قراره بعد تأهل الأخضر إلى نهائيات كأس العالم 2022 وأبدى جاهزيته لتمثيله مستقبلا حال استدعاه المدرب رينارد.

المدرب الفرنسي ورغم تلك الخطوة من جانب اللاعب لم يدعوه أبدا للمنتخب خلال الفترة الماضية وأصر على خياراته وأبرزها محمد العويس الذي لم يلعب أي مباراة في الدوري السعودي منذ انضم للهلال قادما من الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الأخير.

وعلى الرغم من الدعوات المستمرة لانضمام المعيوف للأخضر بعد تألقه الملفت هذا الموسم مع الهلال وكونه حارس المرمى المحلي الوحيد الذي يلعب أساسيا في دوري روشن السعودي، لكن رينارد لم يضمه في القائمة التي أعلن عنها مؤخرا لمواجهة الإكوادور وأمريكا وديا في إسبانيا.

وأغلق المدرب مؤخرا الباب نهائيا في وجه نجم الهلال بقوله قبل السفر إلى إسبانيا «المعيوف لم يلعب سوى مباراة واحدة من 18 مباراة لعبها المنتخب السعودي في تصفيات المونديال».

وتابع «لقد اعتزل دوليا منذ 3 سنوات وتلك مدة طويلة جدا، هو يؤدي جيدا جدا لكن!»، مجددا ثقته في بديل المعيوف في الفريق العاصمي «العويس يؤدي معنا بشكل ممتاز جدا وتلك هي خياراتي».