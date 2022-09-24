سانتو يجهز المصابين لمواجهة النصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد رومارينهو داسيلفا برنامجه العلاجي والتأهيلي بشكل مكثف بمقر النادي على أمل اكتمال جاهزيته والمشاركة مع الفريق في المواجهة المقبلة أمام فريق النصر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة في مواجهة فريق الخليج السابقة ثم منح الفريق إجازة قصيرة غادر على إثرها مدينة جدة للتواجد مع أسرته خارج المملكة.

فيما يشارك المدافع عمر هوساوي مع زملائه اللاعبين في التدريبات بعد شفائه من الإصابة، كما بدأ المحترف هيلدر كوستا تنفيذ برنامج تأهيل انفرادي بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في اللقاء الماضي.

وعلى ضوء وجود عدد من الإصابات لدى اللاعبين قرر المدير الفني للفريق الأول الكروي نونو سانتو إلغاء لقاء ودي كان من المقرر إقامته مساء اليوم الأحد ليواصل المصابون برامجهم الخاصة ويقام مران اعتيادي لبقية اللاعبين استعدادا للقاء النصر الذي سيقام في 2 أكتوبر المقبل.

من جهة أخرى يعود لاعب الاتحاد عبدالعزيز البيشي إلى جدة نهاية الأسبوع الحالي قادما من إسبانيا بعد أن ينهي برنامجه التأهيلي في مرحلته الأولى على أن يبدأ المرحلة الثانية في جدة.