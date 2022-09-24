الراجحي يتصدر أولى منافسات رالي عسير 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم رالي عسير أولى منافساته ضمن بطولة السعودية للراليات تويوتا 2022 التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بإشراف وزارة الرياضة ، ودعم هيئة تطوير منطقة عسير، حيث انطلقت المنافسة من مركز الغضاة بمحافظ طريب، بمشاركة 19 سيارة لمسافة 183 كلم.

وتصدر بطل العالم يزيد الراجحي منافسات فئة T1، الذي واجه خلالها منافسة مباشرة من التشيكي ميروسلاف زابلتال، كما استمرت صدارة الراجحي أيضا في منافسات القسم الثاني من مرحلة اليوم الأول التي انطلقت من ذات المنطقة.

كما وجهت إدارة الرالي عقوبة للسائق التشيكي ميروسلاف زابلتال بسبب مخالفة فنية ارتكبها خلال مجريات الرالي استوجبت تراجعه إلى المركز السادس، لينتقل السائق السعودي صالح السيف إلى المركز الثاني يليه محمد التويجري في المركز الثالث.

فيما تستمر منافسات اليوم الثاني التي ستنطلق لمسافة 183 كلم من قسمين تنطلق من منطقة قرن القاعة على أن ينتهي الرالي في منطقة سما أبها مقر الحفل الختامي الذي سيتم تتويج الأبطال فيه لهذه الجولة.