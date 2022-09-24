شكرا لقرائتكم خبر النصر يستعيد لاجامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاود النصر تدريباته مساء أمس على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي، بعد أن تمتع اللاعبون بإجازة لمدة يومين.

واقتصر التدريب على فترة واحدة استعاد خلالها الجهاز الفني خدمات المدافع علي لاجامي، والمهاجم محمد مران، بعد

تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا.

ويمثل اللاعبان إضافة كبيرة للفريق قبيل مواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد، في الثاني من أكتوبر على ملعب مرسول بارك، لصالح الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين. وسيتابع الثلاثي المصاب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، والأرجنتيني بيتي مارتنيز، وعبدالفتاح عسيري البرامج التأهيلية في العيادة بعد أن تأكد غيابهم عن المواجهة.

ويتجه المدرب رودي جارسيا لإجراء مناورة بين الفريقين الأساسي والشباب خلال اليومين المقبلين، للتجهيز لمواجهة الاتحاد.