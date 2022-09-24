النصر يستعيد لاجامي

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واقتصر التدريب على فترة واحدة استعاد خلالها الجهاز الفني خدمات المدافع علي لاجامي، والمهاجم محمد مران، بعدتعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا.
ويمثل اللاعبان إضافة كبيرة للفريق قبيل مواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد، في الثاني من أكتوبر على ملعب مرسول بارك، لصالح الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين. وسيتابع الثلاثي المصاب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، والأرجنتيني بيتي مارتنيز، وعبدالفتاح عسيري البرامج التأهيلية في العيادة بعد أن تأكد غيابهم عن المواجهة.
ويتجه المدرب رودي جارسيا لإجراء مناورة بين الفريقين الأساسي والشباب خلال اليومين المقبلين، للتجهيز لمواجهة الاتحاد.
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