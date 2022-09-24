العربي الكويتي يبعثر الرائد قبل العدالة

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من ناحية ثانية أكدت مصادر لـ(مكة) سعي النادي إلى البحث عن بديل للمدافع البرازيلي رينيه سانتوس الذي غادر لبلاده بعد فسخه لعقده بحجة عدم استلام مرتباته الشهرية لـ4 أشهر.وأفادت أن هناك اتفاقا مسبقا مع اللاعب بشأن تأجيل مرتبات أحد الأشهر بناء على رغبة رينيه سانتوس الذي يخضع لعقوبة انضباطية بإيقافه لـ 6 مباريات تنتهي مع انطلاقة فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل بعد سلوكه المشين تجاه لاعب فريق الوحدة في مواجهة الفريقين الماضية في منافسات دوري روشن السعودي.
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