شكرا لقرائتكم خبر العربي الكويتي يبعثر الرائد قبل العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضع نادي العربي الكويتي نادي الرائد في مأزق فني بعد اعتذاره عن المواجهة الودية المقررة بينهما أمس السبت بعد أن قدم الكويتيون اعتذارهم بسبب عدم استخراج التأشيرات الخاصة بمحترفي الفريق للدخول للأراضي السعودية، حيث تعثر حصول الرائد على مواجهة ودية خلال فترة التوقف الحالية الخاصة بأيام الفيفا وتحضيرا لمواجهة العدالة السبت المقبل في إطار الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي، بعد أن قدم الفريق اعتذاره لنادي الحزم لخوض مواجهة خلال فترة التوقف الحالية بسبب ارتباطه المسبق مع العربي الكويتي قبل اعتذاره الذي زاد من غضب جماهيره نتيجة لتعثر نتائجه في منافسات الدوري والتي جعلته في المركز قبل الأخير بـ 3 نقاط.

من ناحية ثانية أكدت مصادر لـ(مكة) سعي النادي إلى البحث عن بديل للمدافع البرازيلي رينيه سانتوس الذي غادر لبلاده بعد فسخه لعقده بحجة عدم استلام مرتباته الشهرية لـ4 أشهر.

وأفادت أن هناك اتفاقا مسبقا مع اللاعب بشأن تأجيل مرتبات أحد الأشهر بناء على رغبة رينيه سانتوس الذي يخضع لعقوبة انضباطية بإيقافه لـ 6 مباريات تنتهي مع انطلاقة فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل بعد سلوكه المشين تجاه لاعب فريق الوحدة في مواجهة الفريقين الماضية في منافسات دوري روشن السعودي.