الهلال ينازل القادسية الكويتي في اعتزال «الجسور»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد غياب 42 عاما عن المواجهات الودية على أرض دولة الكويت يعود فريق الهلال الكروي الأول لمواجهة فريق القادسية الكويتي اليوم عند الساعة الـسابعة مساء بعد أن سجلا مواجهاتهما الودية عام 1980 وانتهت بالتعادل بهدف بعد أن سجل في نفس العام فوزه على غريمه العربي بهدف البرازيلي الشهير ريفالينو.

ويأتي الهلال بطل آسيا وسيدها الأول بـ (4 بطولات) في اعتزال قائد المنتخب الكويتي والقادسية الكرويين وحارسه (الجسور) نواف الخالدي (41 عاما) الذي انتظر قدوم الهلال منذ 2018 بعد أن أجلت ازدحام الروزنامة الهلالية وتداعيات فيروس كورونا حضور الهلال في الأشهر الأولى لاعتزال الخالدي الذي اختار الهلال (عشقه الأول)؛ ليكون عرسه في يوم وداعه للكرة على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت بعد أن حقق الزعيم بطولة كأس سوبر لوسيل أمام الزمالك المصري في الأسبوعين الأخيرين.

وسيدعم القادسية في مهرجان اعتزال قائده الذي يتم برعاية رجل الأعمال الكويتي فواز الحساوي بمشاركة بعض نجوم الكرة العربية والخليجية، وتقام المواجهة في ظل التحضيرات الهلالية لاستكمال منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بعد نهاية فترة التوقف الحالية لأيام «الفيفا» والذي يسعى أن يكمل منافساته في الدوري الذي يتقاسم فيه نقاطه مع المتصدر الشباب بـ (12 نقطة) في ختام الجولة الرابعة منه، ويتهيأ فيه لمواجهة فريق التعاون في الجولة القادمة.

ومع غياب 11 عنصرا هلاليا عن المواجهة بداعي الارتباطات الدولية والإصابات فإن الجماهير الهلالية في الكويت والخليج العربي شغوفة برؤية نجوم الزعيم الذين يشكلون أهمية كبرى في خارطة الكرة الآسيوية التي يدعمها العنصر الأجنبي المؤثر.

وبعيدا عن الفوارق الفنية بالنظر لأرقام القادسية الكويتي في الدوري المحلي الذي يقبع في المركز السادس بـ (6 نقاط) من أصل 4 جولات فستظفر المواجهة بإبداع (متوقع) من اللاعبين المشاركين في إظهار الكرنفال الخليجي لأفضل حارس حصد اللقب في بطولة الخليج 2010، ودفع فريقه لـ 32 بطولة طوال مسيرته الكروية مع القادسية التي بدأت من 2001 وحتى 2017.

مسيرة نواف الخالدي الكروية:

بدأ عام 1997 مع نادي خيطان وانتقل إلى القادسية في عام 2001 حتى أعلن اعتزاله عام 2017.

حقق مع القادسية 32 بطولة:

• الدوري الكويتي 9 مرات

• كأس ولي العهد 7 مرات

• كأس الأمير 7 مرات

• كأس الخرافي مرتين

• كأس أندية الخليج العربي مرة

• كأس السوبر الكويتي 4 مرات

• كأس الاتحاد الآسيوي مرة واحدة

مثل المنتخب الكويتي في العديد من البطولات والتصفيات الآسيوية وتصفيات كاس العالم

حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في كأس الخليج العربي 2010

أسهم في حصول الكويت على بطولة خليجي 20 باليمن

غيابات الهلال:

محمد العويس، ياسر الشهراني، علي البليهي، محمد كنو، سعود عبد الحميد، سالم الدوسري، سلمان الفرج، ناصر الدوسري »لانضمام لمعسكر المنتخب السعودي الأول«

ثنائي المنتخب الأولمبي »محمد القحطاني، ناصر الهدهود«

البيروفي أندريه كاريلو الذي انضم لمعسكر منتخب بيرو خلال فترة التوقف الدولي